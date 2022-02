O Partido Pirata esperava que o governo mudasse para um sistema 3G+. Para o Déi Lénk, o executivo liderado por Bettel muitas vezes apenas "copia" a estratégia de outros países.

Covid-19

Alívio de medidas anticovid. Estratégia do governo é "incoerente e ilógica"

O alívio das restrições sanitárias em vigor no Grão-Ducado, anunciado na sexta-feira pelo primeiro-ministro, Xavier Bettel, e pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, foi bem recebido pelos parlamentares, mas houve críticas duras à forma como o governo geriu o levantamento das medidas, com a oposição a classificar de "incoerente" a abordagem do executivo.

O deputado Sven Clement, do Partido Pirata, descreve as medidas adaptadas como "incoerentes" e "ilógicas", cita a RTL, dando como exemplo que o recolher obrigatório às 23h "nunca fez sentido, para começar" e que mudar de um regime 2G+ para um regime 3G é "ilógico". O Partido Pirata esperava que o governo mudasse para um sistema 3G+.

Claude Wiseler, chefe do grupo parlamentar do Partido Popular Social Cristão (CSV) disse que abolir a quarentena obrigatória para pessoas vacinadas que estiveram em contacto com uma pessoa infetada, significa que o governo está a desistir de um indicador da evolução da pandemia. "O governo está a perder o controlo da situação", afirmou.

Para a deputada Nathalie Oberweis, do Partido de Esquerda (Déi Lénk),o executivo liderado por Bettel muitas vezes apenas "copia" a estratégia de outros países.

A ADR pede a abolição de todas as medidas de covid-19, relata ainda a RTL.

