Estrangeiros ultrapassam luxemburgueses em 11 autarquias

Há 11 autarquias do Grão-Ducado onde os luxemburgueses são minoritários. É o caso, por exemplo, da capital, onde os estrangeiros representam 70,7% da população.

A seguir vem Strassen, com 60,6% de moradores oriundos de outros países. O pódio fica completo com a comuna de Larochette, que tem 59,4% de estrangeiros.

No sul do país, Esch-sur-Alzette, com 57,2%, e Differdange, com 55,9%, são as comunas com maiores percentagens de moradores estrangeiros.

Os dados foram divulgados hoje pelo instituto nacional de estatística (Statec), com base no relatório “Olhares sobre a população”, de 1 de janeiro.

Os números do Statec revelam ainda que as comunas do norte são as que têm as taxas mais baixas de residentes estrangeiros (19% a 35%).

O Luxemburgo tinha 590.667 habitantes a 1 de janeiro, sendo que quase metade (48%) eram estrangeiros.

Há 170 nacionalidades representadas no país. A comunidade portuguesa é a mais numerosa (16,4%), seguida da francesa (7,5%) e italiana (3,6%).