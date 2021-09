Dois dos três acidentes mortais dos últimos dias envolveram embates contra árvores.

Estradas

Terceira morte em acidentes de viação em apenas cinco dias

Susy MARTINS

Mais um trágico acidente rodoviário no Luxemburgo esta semana. Um jovem condutor de 24 anos morreu na sequência de um despiste, na CR169, entre Foetz e Pontpierre, esta quarta-feira por volta das 21:10.

Segundo a polícia, o automobilista perdeu o controlo do veículo quando seguia na direção de Pontpierre e bateu contra uma árvore. O jovem seguia sozinho na viatura e morreu no local devido à gravidade dos ferimentos sofridos.

O Ministério Público já abriu uma investigação para apurar as causas do acidente. O corpo da vítima vai ser autopsiado. Este é o terceiro acidente mortal no país em apenas cinco dias.



No fim de semana passado uma rapariga de 20 anos morreu num acidente em Esch-Belval. Um dia depois, um jovem de 21 anos residente não sobreviveu a um acidente ocorrido na N24, entre Useldange e Rippweiler-Barrière. Dois dos três acidentes deveram-se a embates contra árvores.





