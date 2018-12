Estradas com uma faixa reservada a 'car sharing'? Em 2019, será realidade.

Os partidos da coligação apresentaram hoje algumas das medidas com as quais os cidadãos vão poder contar a partir de 2019. Confirma-se o aumento do salário mínimo em cem euros líquidos e os dois dias livres a mais, que já tinham sido anunciados. Além disso, o abono de família passa a estar indexado à inflação e a contraceção e os transportes públicos vão ser gratuitos.