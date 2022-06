As medidas covid-19 vão ser atenuadas no Luxemburgo, mas as infeções estão a aumentar.

Luxemburgo 2 min.

Pandemia

Estou vacinado e testei positivo à covid. O que devo fazer?

Redação As medidas covid-19 vão ser atenuadas no Luxemburgo, mas as infeções estão a aumentar.

Mesmo as pessoas vacinadas podem ficar infetadas. Saiba as medidas de isolamento e quarentena para contacto de risco. Mais 41% de novas infeções pelo vírus da covid-19 foram registadas na semana passada no Grão-Ducado e a tendência é de crescimento.

Ao final desta manhã vai ser votada a nova lei covid com medidas mais ligeiras. O período de isolamento das pessoas infetadas será mais reduzido, passa de 10 dias para sete dias.

Mesmo as pessoas com vacinação completa e reforço podem ficar contagiadas, embora os sintomas sejam mais ligeiros. O aumento de casos acontece na mesma altura que o governo atenuou as medidas de prevenção da epidemia.



Mesmo vacinado, se testar positivo à covid-19 ou for contacto de risco tem de ficar em isolamento e quarentena, segundo a Direção da Saúde.

Isolamento. Quantos dias?

A partir de agora, terá de entrar em isolamento por um período de 7 dias (antes era 10) após um teste positivo PCR ou autoteste antigénio. O período é idêntico para pessoas vacinadas e não vacinadas.

Também as pessoas que apresentem sintomas suspeitos devem cumprir igual período de isolamento desde o início dos sintomas e até realizar o teste de rastreio (PCR ou antigénio).

Teste positivo. O que fazer?

Fique em casa e isole-se dos outros, mesmo das pessoas do seu agregado familiar. Se não for possível ficar distante, use máscara.

Confirmar o resultado

Os resultados dos autotestes antigénio devem ser confirmados por um teste PCR. Para tal devem autodeclarar a infeção na página do Contact Tracing, rastreamento de contactos, do Ministério da Saúde (clique aqui para inscrição). O agendamento para a realização do PCR será enviado por email algumas horas depois. Mesmo as pessoas com teste PCR positivo devem declará-lo nesta página para poderem ser contactadas pelo Contact Tracing.

Exceção ao isolamento

O isolamento pode ser terminado antes do fim dos 10 dias se a pessoa infetada efetuar dois autotestes de antigénio, com pelo menos 24 horas de intervalo, cujos resultados forem negativos. Isto aplica-se tanto a pessoas vacinadas como às não vacinadas.

Sou contacto de risco. O que fazer?

A Direção da Saúde recomenda que entre em quarentena por um período de sete dias se tiver estado em contacto com uma pessoa infetada.

Esta semana há novo alívio das medidas anticovid no Luxemburgo. Saiba quais Apesar do aumento do número de casos de covid-19 no Luxemburgo, o país está prestes a avançar com um novo alívio das medidas restritivas.

Nesse período deve evitar o contacto com pessoas vulneráveis, limitar os seus contactos (evite ir a festas ou reuniões), usar uma máscara, se possível tipo FF2 e testar-se regularmente, através de autotestes antigénio rápidos.

A medida aplica-se a pessoas vacinadas e não vacinadas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.