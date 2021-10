O primeiro-ministro, Xavier Bettel, foi entrevistado esta segunda-feira pelo Luxembourg Times. Entre impostos, despenalização da canábis e os problemas da habitação, um apanhado do que disse Bettel.

Luxemburgo 1 3 min.

Xavier Bettel

"Estou disposto a viver com a crítica de que o Luxemburgo é um paraíso fiscal"

Catarina OSÓRIO O primeiro-ministro, Xavier Bettel, foi entrevistado esta segunda-feira pelo Luxembourg Times. Entre impostos, despenalização da canábis e os problemas da habitação, um apanhado do que disse Bettel.

O primeiro-ministro Xavier Bettel foi o convidado do Luxembourg Times (grupo do Wort e Contacto) esta segunda-feira para uma conversa onde foram abordados os temas que estão na ordem do dia no Grão-Ducado.

Na entrevista de cerca de uma hora, o primeiro-ministro manteve uma posição defensiva em vários tópicos nomeadamente as frequentes associações do país a um paraíso fiscal, uma denúncia feita por organizações como a OCDE ou entidades europeias, e investigações jornalísticas como os Panama Papers, LuxLeaks ou OpenLux.

Apesar de dizer que não pretende que o país seja visto como um lugar onde as pessoas vêm para evitar impostos, Bettel assegura que quer manter o Grão-Ducado competitivo dentro do que a lei permite. "Nós respeitamos as regras internacionais, a legislação, mas ainda assim eu quero manter a competitividade [do país] dentro do quadro legislativo e vamos continuar a ser um sítio atrativo do ponto de vista financeiro", referiu.

Interpelado pelo jornalista sobre se estaria disposto, mesmo assim, a viver com essa crítica, Bettel foi taxativo: "sim". "Porque eu vejo as avaliações que dizem que somos cumpridores [da lei]", acrescentou.

A conversa, transmitida em direto, abriu com a dificuldade do país em afirmar-se como um dos centros principais das instituições europeias devido aos salários auferidos pelos funcionários europeus (o mesmo que na capital belga), que não espelham o custo de vida no Grão-Ducado. O tema surge num relatório recente do Tribunal de Contas Europeu onde referia que alguns trabalhadores das instituições europeias ganham abaixo do salário mínimo no Luxemburgo.

Na resposta, Bettel admite que o problema da habitação não diz respeito apenas a estas pessoas mas ao país em geral. E sobre a promessa deixada pelo próprio primeiro-ministro no Estado da Nação, Bettel reitera que ainda tem onze meses para pôr em prática o imposto sobre os terrenos inutilizados. "Começará por ser moderada e depois poderá dobrar ou triplicar, mas ainda estamos a trabalhar nisso", acrescentou.

Bettel. Limites para rendas e impostos mais duros para propriedades vazias Xavier Bettel promete medidas pesadas contra a especulação imobiliária, mais habitação acessível e anuncia forma de captar terrenos vazios para construção mais barata. Será o anúncio de uma revolução no Luxemburgo?

Quando questionado sobre o (não) direito de voto dos residentes estrangeiros - atualmente mais de metade da população do país - Bettel foi duro na resposta afirmando que o referendo de 2015 foi mais do que conclusivo. "Quase 80% das pessoas disseram 'não'. "Não vou organizar um referendo e não vou mudar a lei", realçando no entanto os progressos feitos a nível local, onde os cidadãos estrangeiros podem atualmente participar nas eleições comunais independentemente do tempo de residência.

Outro dos tópicos que marcou a conversa foi a despenalização da canábis no país, onde Bettel congratulou-se com o primeiro esboço do projeto de lei que vai "demover as pessoas de recorrer ao mercado ilegal para fumar a planta".

(A entrevista na íntegra, em inglês.)

Por fim, num dos tópicos que teve destaque recente na imprensa de todo o mundo - o software de espionagem Pegasus - Bettel evitou responder à pergunta 'se passou uma reprimenda à empresa' com sede no Grão-Ducado. Na resposta, o primeiro-ministro culpa os Governos e entidades que usaram o programa da NSO indevidamente para espiar jornalistas e outras entidades, considerando o caso como um "escândalo". "Devo culpar alguém que vendou algo a uma pessoa e essa pessoa usou-o indevidamente?", colocou a pergunta.

Governo não consegue verificar se empresa de espionagem exportou software a partir do Luxemburgo Três meses após as revelações sobre o projeto Pegasus, o Luxemburgo é forçado a reconhecer a sua impotência face a este caso de espionagem em grande escala.

Na resposta, Bettel confirma por fim o que o ministro dos Negócios Estrangeiros já tinha admitido há umas semanas no Parlamento: o Grão-Ducado utilizou o software de espionagem mas por motivos de terrorismo e segurança nacional.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.