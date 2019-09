A missão é estabelecer as comunicações entre as organizações de ajuda humanitária que prestam assistência às vítimas do furacão.

Estes luxemburgueses vão ajudar a salvar vidas nas Bahamas

Paula SANTOS FERREIRA

Os bombeiros luxemburgueses Emanuel Bourg e Philippe Hein partiram hoje para as Bahamas para instalar um módulo de comunicação via satélite, fundamental entre quem presta assistência às vítimas do furacão Dorian que devastou as ilhas e fez 45 mortos, contabilizados até agora.

A missão destes especialistas da Equipa de Intervenção Humanitária (HIT sigla em inglês) do Corpo Grã-Ducal de Incêndio e Segurança (CGDIS) é instalar ‘emergency.lu’, que levaram consigo, para restabelecer as comunicações digitais e orais, nas ilhas e auxiliar a coordenação da ajuda humanitária.

Esta é a segunda vez, este ano, que a HIT parte em missão de auxílio com o ‘emergency. lu’. Em baixo a imagem deste módulo de comunicações.

O equipamento 'emergency.lu' foi levado no avião pelos dois especialistas Photo: CGDIS

Em janeiro, os bombeiros do Grão-Ducado estiveram em Moçambique a ajudar a estabelecer as comunicações também entre equipas de ajuda humanitária que ali se deslocaram por causa da passagem de um furação.

Missões de ajuda internacional

A equipa que hoje partiu para as Bahamas deverá estar em missão no máximo durante três semanas. Se houver necessidade da missão continuar para além desse período, uma nova equipa de especialistas partirá para as Bahamas, indicou o CGDIS.

O HIT atua sob a ordem do governo luxemburguês ou de um pedido internacional em situações de calamidades muito graves, no quadro de uma assistência internacional.

Salvar vidas humanas

O 'emergency.lu' é uma plataforma móvel de telecomunicações por satélite cujo obetivo principal é o de restabelecer as comunicações, internet e comunicações orais, após uma catástrofe, e assim apoiar a coordenação das organizações humanitárias que estão no terreno.

Deste modo, o HIT com o módulo "contribuiu para salvar vidas humanas em situações de urgência humanitária", escreve o CGDIS no comunicado divulgado no seu site sobre a assistência nas Bahamas.