Estatuto dos estrangeiros leva a mais recursos na justiça

Durante os anos judiciais de 2015-2016 e 2016-2017, os assuntos sobre o estatuto dos estrangeiros foram os que suscitaram mais recursos apresentados ao Tribunal Superior Administrativo, respetivamente 119 e 111, segundo revelam os números do relatório A Justiça em Números, relativo ao ano passado e da responsabilidade da administração judicial. Seguem-se matérias fiscais (40 e 62), urbanismo (28 e 30) e matérias diversas (32 e 21).

Em termos mais específicos sobre o estatuto dos estrangeiros, os que se referem a proteção internacional estão em maioria (70 casos em 2015-2016; 74 em 2016-2017), à frente das autorizações de residência (12 e 15), da retenção administrativa (17 e 15) e da suspensão da deportação (18 e 5), cabendo ainda registos residuais a outros temas. Por outro lado, enquanto na comarca do Luxemburgo se registava uma descida no número de cartas de condução cassadas, na de Diekirch a tendência verificada era a inversa (ver infografia ao lado).

No documento com 60 páginas são detalhadas as questões relacionadas com o setor da Justiça no Grão-Ducado desde a respetiva organização, passando pelo orçamento e até ao quadro administrativo. Descrevem-se os trajetos dos recursos por cada jurisdição administrativa e em que condições existe a possibilidade de apresentação de recurso.

Em relação a números, a tendência dos últimos três anos no tribunal administrativo aponta para oscilações: dos 1.281 casos apresentados em 2015 passou-se a 1.183 no ano seguinte e houve subida para 1213 em 2017. Quanto a sentenças proferidas, o sentido é de descida contínua – 1.169 em 2015, 1.156 em 2016 e 1.144 no ano passado.

A entrada de novos dossiers nas comarcas do Luxemburgo e de Diekirch registou subidas (de 50.130 para 54.539 no primeiro caso e de 8.904 para 10.189 no segundo), assumindo protagonismo os assuntos de caráter corecional ou criminal, embora ambos com tendência de baixa – de 35.766 para 35.471 (Luxemburgo) e de 6.139 para 5.644 (Diekirch). As mais numerosas reportam a casos de delito comum (de 28.832 para 28.470 e de 4.809 para 4.420), mas, quando se trata de matérias policiais, são as de circulação que imperam: 11.391 e 16.012 entre 2016 e 2017 no Luxemburgo; de 1.830 para 3.610 no mesmo período, mas em Diekirch. As questões de delito comum no âmbito policial ficaram entre 1.819 e 1.960 na primeira comarca e entre 318 e 328 na segunda.

Situações no universo da proteção da juventude sofreram descidas muito ligeiras de um ano para o outro. No Luxemburgo, de 1.154 para 1.096; em Diekirch, de 617 para 607.

O relatório revela ainda que, estando em igualdade nas jurisdições administrativas, as mulheres surgem em maioria no capítulo dos funcionários das jurisdições judiciárias, pois são 271 de um total de 431, ou seja, representam 62% do total.

