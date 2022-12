Este ano, os fogos de artifício são novamente proibidos na maioria dos municípios, mas há exceções. Descubra quais as comunas que vão ter espetáculo na passagem de ano.

Ano Novo

Estas são as comunas onde irá haver fogo de artifício

Glenn SCHWALLER

As luzes iluminam o céu escuro da noite, há explosões e efervescência por todo o lado - quando se pensa no Ano Novo, o fogo de artifício vem inevitavelmente à mente. Mas também na véspera de Ano Novo deste ano, a maioria das comunas do país terá de passar sem o espetáculo de luz colorida.

Em nada menos que 80 municípios é proibido deixar voar foguetes na noite de 31 de dezembro, incluindo na Cidade do Luxemburgo, Esch-sur-Alzette, assim como Differdange e Dudelange.

Violação das regras pode resultar numa multa

Muitas vezes é feita referência aos regulamentos policiais aplicáveis, que proíbem o disparo de fogo de artifício ou outros objetos produtores de ruído em espaços públicos sem a autorização do respetivo burgomestre.

Bettembourg e Junglinster proíbem fogo-de-artifício no fim de ano Quem não respeitar as regras e for apanhado a usar material pirotécnico sem autorização, pode pagar uma multa entre 25 e 250 euros.

Em muitos municípios, esta autorização não é concedida nem sequer para a noite do Ano Novo, pelo que continua a ser proibido atear fogos de artifício. Muitas comunas citam a proteção ambiental e o bem-estar animal como razões para a proibição dos fogos de artifício, que também se destina a prevenir a poluição sonora excessiva e a manter os espaços públicos limpos. Aqueles que violam a proibição podem ser multados.

Em 22 municípios, contudo, é permitido deixar voar foguetes na véspera de Ano Novo. Estes são os municípios de Bech, Betzdorf, Biwer, Dippach, Garnich, Goesdorf, Grevenmacher, Grosbous, Käerjeng, Koerich, Nommern, Préizerdaul, Putscheid, Reckange-sur-Mess, Reisdorf, Rosport-Mompach, Saeul, Schieren, Tandel, Useldange, Weiswampach e Wormeldange.

Restrições aplicam-se apesar da permissão

No entanto, também se aplicam restrições nestes municípios, que variam de local para local. Por exemplo, existem frequentemente restrições de tempo. Em Goesdorf ou Schieren, por exemplo, os fogos de artifício só podem ser lançados entre as 23h30 e as 12h30, em Weiswampach e Wormeldingen apenas entre a meia-noite e as 0h15. Em Betzdorf, aplica-se apenas um período de dez minutos entre a meia-noite e as 0h10, durante o qual os foguetes podem ser lançados.

Além disso, outras diretrizes aplicam-se em alguns casos. Por exemplo, os foguetes só devem ser lançados fora das áreas residenciais. Os municípios salientam que devem ser observadas precauções de segurança adequadas ao manusear fogos de artifício e que os resíduos causados pelos mesmos devem ser removidos.

(Este artigo foi originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Tiago Rodrigues)

