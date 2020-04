O primeiro-ministro luxemburguês anunciou hoje a estratégia de desconfinamento no Luxemburgo em várias fases.

Luxemburgo 1 2 min.

Estaleiros reabrem a 20 de abril

Manuela PEREIRA O primeiro-ministro luxemburguês anunciou hoje a estratégia de desconfinamento no Luxemburgo em várias fases.

O Luxemburgo vai iniciar já na próxima semana a primeira fase de desconfinamento. O primeiro-ministro, Xavier Bettel, anunciou esta tarde que a retoma económica será lenta, tal como preconizada pela Organização Mundial da Saúde.

A primeira fase do desconfinamento vai começar na segunda-feira, dia 20 de abril, com a abertura dos estaleiros da construção civil. Mas haverá regras de segurança a respeitar, como o distanciamento de dois metros e o uso de máscaras de proteção. Os comércios de bricolage também poderão abrir na segunda-feira, tal como os centros de reciclagem.

Esta primeira fase de desconfinamento vai durar três semanas. O tempo necessário para se verificar se a propagação do novo coronavírus se mantém, ou não, sob controlo. Se for o caso, entrará em vigor a segunda fase do plano de desconfinamento do Luxemburgo.

A segunda fase está prevista começar no dia 11 de maio, com a retoma das aulas nos liceus. Mas As aulas presenciais nos liceus vão decorrer com restrições. Os alunos de cada turma vão ser separados em dois grupos e vão alternar a cada semana. Enquanto uns estão na escola, outros vão trabalhar em casa. A mesma estratégia será adaptada nas escolas fundamentais cuja reabertura está prevista para o dia 25 de maio. Nesse mesmo dia reabrirão creches e dos ateliers de tempos livros, as chamadas “maisons relais”. Note-se contudo que os alunos do 13.º ano e do 1.º dos chamados liceus técnico e clássico [ensino secundário] regressam às aulas no dia 4 de maio devido aos examens de fim de estudos secundários.

Covid-19. Mais dois mortos e 66 novos infetados no Luxemburgo O número de infetados cresceu para 3.373, representando mais 66 casos nas últimas 24 horas

Até ao dia 31 de julho continuam a ser proibidos grandes eventos de massas, ou seja não haverá, por exemplo, as celebrações do 23 de Junho, dia da Festa Nacional, celebração pública do aniversário do Grão-Duque Henri.

A partir de segunda-feira, o uso de máscaras será obrigatório em espaços públicos. “Pode ser um tecido que tape boca e nariz, mas essa proteção será obrigatória”, esclareceu o primeiro-ministro que anunciou ainda que o governo está a preparar um ‘kit’ de proteção que será distribuído à população, através das comunas. Hotéis, cafés e restaurantes mantém-se encerrados até nova ordem. O primeiro-ministro avançou esta tarde que “a reabertura dos comércios e dos hotéis e restaurantes será analisada no dia 11 de maio”.



Quanto ao anúncio da Alemanha de fechar fronteiras com o Luxemburgo por mais 20 dias. Xavier Bettel afirma que "ainda não recebemos informações por parte das autoridades alemãs. É uma decisão unilateral da Alemanha".



A videoconferência de imprensa foi transmitida em direto. Pode vê-la aqui abaixo, com tradução em francês.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.