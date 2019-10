Um mercado de trabalho forte é essencial para amortecer uma crise económica.

Estados Unidos. Taxa de desemprego cai para mínimos de quase 50 anos

A taxa de desemprego nos Estados Unidos caiu para 3,5%, o nível mais baixo em quase 50 anos e o emprego cresceu de forma moderada em setembro. Estes dados devem ajudar a aliviar os receios dos mercados financeiros em relação a uma eventual crise económica causada pela guerra comercial.

No entanto, o relatório do Departamento do Trabalho mostrou que o crescimento salarial mensal permaneceu inalterado e que a massa salarial na indústria transformadora diminuiu pela primeira vez em seis meses, e que o setor retalhista continuou a perder postos de trabalho.

O relatório foi divulgado pouco depois de uma série de dados económicos, que deram conta de uma queda da atividade industrial para mínimos de dez anos e um abrandamento significativo no crescimento dos setores dos serviços e indústria para níveis de 2016.

Perante os sinais de que a guerra comercial com a China está a ter efeitos na economia, um mercado de trabalho forte é essencial para amortecer uma crise económica. Apesar dos números do desemprego, os analistas esperam que a reserva federal norte-americana (Fed) desça os juros mais uma vez ainda antes do final do ano, tendo em conta a incerteza mundial.