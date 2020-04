Em causa está uma doação que terá levado a que a força politica ultrapassasse 12% a dotação do Estado.

Estado pede reembolso de 20 mil euros ao Partido Pirata

Em causa está uma doação que terá levado a que a força politica ultrapassasse 12% a dotação do Estado.

O Partido Pirata terá de reembolsar o Estado em 20 mil euros.

A 2 de abril, o Ministério do Estado enviou uma carta àquela força política pedindo o reembolso da quantia, por esse partido ter, alegadamente, excedido o limiar de dotação do Estado de 75%, em 2018, devido a uma doação feita por um membro e candidato dessa formação política.

Em causa está um montante de 30.700 euros, que tendo sido atribuído por via de doação, não foi tido em conta para a dotação do Estado, fazendo com que o partido atingisse, dessa forma, os 87%. em 2018, mais 12% que o limiar estatal.

No documento, o Ministério do Estado considerou, assim, que a parte em causa tinha, por recebido 19.341,02 euros em excesso e solicitou o reembolso da quantia ao Estado.

Porém, esta quarta-feira (8 de abril), à tarde, o Partido Pirata respondeu à missiva, afirmando que a sua interpretação da lei é diferente e que deixaria que a justiça decidisse a resolução do assunto.

