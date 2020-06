As horas de acolhimento de crianças por parte dos assistentes parentais durante a crise pandémica são gratuitas para os pais.

Estado paga despesas com assistentes parentais

Henrique DE BURGO As horas de acolhimento de crianças por parte dos assistentes parentais durante a crise pandémica são gratuitas para os pais.

A confirmação foi feita pelo ministro da Educação, Claude Meisch, em resposta a uma questão parlamentar da deputada Diane Adehm, do CSV.Segundo Claude Meisch, à semelhança das estruturas de acolhimento, como ateliers de tempos livres (maisons relais ou foyers), "as horas de acolhimento (...) pelos assistentes parentais são também gratuitas para os pais, já que o Estado continua a assegurar a sua participação financeira"



No entanto, "se as horas de acolhimento durante o período de desconfinamento forem menores do que aquelas faturadas antes do período de suspensão das atividades [escolares], o Estado garante um apoio financeiro mínimo", explica o ministro.

Recorde-se que as horas de acolhimento durante este período de crise pandémica são financiadas a 100% pelo Estado, através do cheque-serviço acolhimento.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.