O prémio pode variar entre os 1.500 e os 5.000 euros.

Estado oferece bónus às empresas que apoiem a aprendizagem

Redação O prémio pode variar entre os 1.500 e os 5.000 euros.

Com o intuito de mitigar o impacto da crise sanitária no tecido económico luxemburguês e em particular nos jovens em formação, o ministério da Educação Nacional decidiu, juntamente com os do Trabalho, Economia, Juventude e outros parceiros sociais, promover aprendizagens através de um bónus para entidades e empresas que proporcionem essas mesmas formações.

Esta medida destina-se a encorajar, manter e oferecer postos de aprendizagem que possibilitem no futuro mão de obra qualificada e também assumir os contratos [de aprendizagem] que foram rescindidos devido à crise sanitária.

O bónus assume a forma de um subsídio fixo, cujo montante pode variar entre 1.500 e 5.000 euros, dependendo do número de aprendizes acolhidos pela entidade formadora no momento da candidatura e do tipo de contrato.

Para receber este bónus, a entidade ou empresa que garanta a formação deve apresentar uma candidatura por escrito aos respetivos ministérios o mais tardar até 15 de Julho de 2021.

O pedido deve ser acompanhado dos seguintes documentos:

- Documentos que atestem o cumprimento das condições acima enunciadas.

- Declaração de honra que certifica a ausência de processos de falência em curso.

- Lista de aprendizes da organização de formação durante um período máximo de três anos antes da data da candidatura, indicando os números de identificação nacionais.

- Dados bancários da organização de formação do candidato.

O pedido de bonús pode ainda conter qualquer outro documento que o organismo de formação requerente considere útil para permitir aos ministérios avaliar as condições dos pedidos efetuados.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.