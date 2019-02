O Estado luxemburguês gastou 282 milhões de euros em 2018, com a gestão imobiliária dos seus 1 700 imóveis, sendo que apenas 180 estavam arrendados.

Estado gastou 282 milhões de euros com edifícios públicos em 2018

Os números foram avançados pela edição online do jornal L'Essentiel que adianta, ainda, que o Fundo para Manutenção e Reparação (FER, na sigla em francês), gastou no ano passado cerca de 67 milhões de euros em obras. Um dos exemplos apontados é o da transformação de uma casa em centro de acolhimento para jovens, em Schifflange.

Os custos dos grandes projetos de infraestruturas são suportados à parte pelos fundos de investimentos públicos e traduziram-se, no ano passado, em 215 milhões de euros de despesas.

Neste contexto, os dois exemplos mais notórios de 2018 foram a renovação do edifício do Instituto Nacional de Línguas e os últimos trabalhos de construção do imóvel da Biblioteca Nacional.

AG