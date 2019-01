Foi um ano rico em receitas fiscais. O Estado luxemburguês encaixou 16,9 mil milhões de euros com impostos em 2018.

Estado encaixou 16,9 mil milhões de euros com impostos em 2018

Segundo dados revelados no último 'Flash Conjoncture', publicado pelo Instituto Nacional da Estatística (STATEC), o montante representa um aumento significativo de mais de 12% face ao ano anterior. É uma subida bastante superior à média de 5% registada nos últimos cinco anos.

Se tivermos em conta apenas as receitas fiscais que entraram nos cofres do Estado no último trimestre de 2018, o aumento foi de 25% face a igual período do ano anterior.

Os impostos sobre os rendimentos dos agregados e das empresas contribuíram com cerca de dois terços para o aumento das receitas. Do lado dos agregados, a evolução foi de 12,2%, ao passo que as receitas provenientes dos impostos pagos pelas empresas cresceram 20%, pelo segundo ano consecutivo.

Ao contrário dos anos anteriores, as receitas do IVA progrediram 9,3% em 2018.

Diana Alves