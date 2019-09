É a primeira vez que o executivo se pronuncia sobre a gravidade do estado clínico do governante.

Estado de saúde do ministro Félix Braz é “grave”

Manuela PEREIRA É a primeira vez que o executivo se pronuncia sobre a gravidade do estado clínico do governante.

O vice-primeiro ministro e ministro da Justiça, Félix Braz, continua hospitalizado nos cuidados intensivos. O seu estado de saúde é "grave”, segundo um curto comunicado do Ministério de Estado, divulgado esta manhã.

De acordo com a mesma fonte, o governante lusodescendente foi transferido esta segunda-feira para outro hospital na Bélgica. O motivo avançado é a “realização de exames suplementares”.

O ministro Félix Braz, de 53 anos, foi vítima de um ataque cardíaco, no passado dia 22 de agosto. Foi internado nos cuidados intensivos de um hospital na Bélgica, país onde estava a passar férias, e onde se encontra ainda atualmente.

Há exatamente uma semana o Governo anunciava, em comunicado, que “os assuntos correntes do Ministério da Justiça são assegurados pelo ministro da Defesa, Mobilidade, dos Transportes Públicos e da Segurança Interna, François Bausch”.

A Rádio Latina contactou na altura fonte do Ministério de Estado que clarificou que este tipo de substituição é uma prática corrente em caso, por exemplo, de missão ministerial no estrangeiro, em que um ministro fica com a responsabilidade de assinar documentos na ausência de um colega de Governo.