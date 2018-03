Deputados Claude Wiseler e Laurent Mosar pediram esclarecimentos. Governo deu respostas.

Estado da Palestina? Sim, na altura certa

Paulo Jorge Pereira Deputados Claude Wiseler e Laurent Mosar pediram esclarecimentos. Governo deu respostas.

O contexto político internacional e a tomada de posição de outros países da União Europeia, como a França, são fatores que o Governo luxemburguês pretende levar em conta no momento de um eventual reconhecimento do Estado da Palestina.

Na resposta a questões sobre o assunto, colocadas pelos deputados Claude Wiseler e Laurent Mosar, o primeiro-ministro, Xavier Bettel, e Jean Asselborn, ministro dos Negócios Estrangeiros, deixaram precisamente essa indicação.

“A decisão de reconhecer o Estado da Palestina, para que tenha dimensão política e favoreça a concretização da solução dos dois Estados, deve ser adotada tendo em conta o contexto político internacional no momento desse reconhecimento”, lê-se na resposta. A convicção do Governo é que será preciso “escolher o momento mais oportuno no plano político para proceder ao reconhecimento” da Palestina.

Além disso, a decisão deve ainda levar em conta “as posições dos outros Estados-Membros da União Europeia que partilham as opiniões do Luxemburgo e ainda não reconheceram o Estado da Palestina, designadamente a França, que tem responsabilidade particular como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas”.



A declaração de Asselborn

As questões foram motivadas por uma declaração de Asselborn divulgada, a 17 de janeiro, pelo jornal alemão Süddeutsche Zeitung. “Se a França for para a frente com o reconhecimento da Palestina mais Estados irão fazê-lo, incluindo o Luxemburgo.” Wiseler e Mosar lembraram moções aprovadas no Parlamento sobre o tema, a 17 de dezembro de 2014, nas quais se sugeria “o reconhecimento por princípio do Estado palestiniano, o apoio à solução dos dois Estados” enquanto parte do processo de paz, bem como que o reconhecimento surgisse “num momento julgado oportuno”.

Na sequência disto, os deputados quiseram saber se a frase do ministro refletia a posição governamental, se não seria melhor procurar uma resposta conjunta no interior da União Europeia e, em caso negativo, qual seria a posição governamental.

A resposta com assinatura conjunta de Bettel e Asselborn sublinhava que “a posição do Governo sobre o reconhecimento do Estado da Palestina foi sempre clara”, apontando para “um Estado soberano, único, independente, democrático e viável, numa coexistência pacífica com o Estado de Israel”. Os ministros lembravam que esta é “a posição comum de longa data na União Europeia” e na qual “o Luxemburgo se reconhece”. E acrescentavam: “Só uma solução fundada na coexistência de dois Estados pode responder às necessidades de segurança de israelitas e palestinianos e às aspirações destes últimos a um Estado e à sua soberania.”



A votação de 2012 nas Nações Unidas Não era uma qualquer quinta-feira de finais de novembro de 2012, pois assinalavam-se 65 anos sobre a resolução 181 das Nações Unidas em que se decidiu a partilha da Palestina. Ora, nesse dia de 2012, a Assembleia Geral da ONU reconheceu o Estado palestiniano como não-membro da organização, conferindo-lhe nesse dia o estatuto de observador nas Nações Unidas. Foram 138 votos a favor, nove contra e 41 abstenções. O líder da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, fora aplaudido no discurso de abertura da sessão ao solicitar “uma certidão de nascimento” e uma derradeira oportunidade para salvar a solução dos dois estados. Do lado oposto, porém, Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, chamou “hostil e venenoso” ao discurso de Abbas.