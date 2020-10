Estado da Nação. 14.800 empresas receberam luz verde para desemprego parcial

O Governo acordou o desemprego parcial a perto de 15 mil empresas. Esta foi uma das medidas anunciadas pelo primeiro-ministro, Xavier Bettel, no seu discurso sobre o Estado da Nação esta terça-feira.

O Governo acordou o desemprego parcial a perto de 15 mil empresas. Esta foi uma das medidas anunciadas pelo primeiro-ministro, Xavier Bettel, no seu discurso sobre o Estado da Nação esta terça-feira.

O primeiro-ministro Xavier Bettel fez esta terça-feira o discurso sobre o Estado da Nação no Parlamento. Esta é a sétima declaração de Bettel, que governa liberais, socialistas e ecologistas. Um discurso marcado pela covid-19 e as consequências na economia do país.

Logo na abertura do discurso de 53 páginas, Xavier Bettel sublinhou que "é agora que conta". É essencial respeitar as medidas impostas pelo governo, caso contrário "todos os esforços feitos nos últimos meses, terão sido em vão".

O primeiro-ministro frisou que é preciso continuar a fazer esforços, prestar atenção e ser solidário com as pessoas mais vulneráveis. O líder do Executivo reconheceu, no entanto, que todos querem o máximo de normalidade, pelo menos no que é possível, e garantiu por isso que o Governo tem trabalhado nesse sentido.

Bettel acrescentou que até agora o país conseguiu controlar a crise sanitária. As ajudas decididas pelo Governo, quer o desemprego parcial ou licença por razões familiares, foram essenciais para garantir a sobrevivência das empresas, mas também das famílias. Sobre as medidas de apoio, Bettel destacou o desemprego parcial, adiantando que foram aceites 14.810 pedidos de desemprego parcial, o que garantiu o pagamento de 375.196 salários, o que equivale a 807 milhões de euros.

O primeiro-ministro salientou que nos próximos dias será debatida situação atual das Finanças, da Economia e Social do país e que, apesar de as opiniões divergirem, o objetivo é o mesmo: o melhor para o país. Bettel acrescentou que todos seguem com muita atenção os números da covid, quer seja o número de novos infetados, de hospitalizações ou do número de mortos. Mas para além dos números, o primeiro-ministro frisa que o mais importante são as pessoas que estão por detrás deles.

Bettel garantiu ainda que o Governo tomou sempre as decisões tendo em conta os números e o que se sabia no próprio momento em que se tomou a decisão. No seu discurso, o chefe do Executivo deu o exemplo de um homem, com apenas 40 anos, que pratica muito desporto e que não sofria de outras patologias, mas que teve de ser hospitalizado no verão devido à covid-19, tendo mesmo estado nos cuidados intensivos. Segundo Bettel, este demonstra o impacto do coronavírus em pessoas que não estão vulneráveis. "O novo coronavírus é mais perigoso do que uma gripe", reiterou Bettel. A sessão ficou marcada também pelo início do ano parlamentar 2020-2021.



