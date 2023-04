A LuxAirport avisa que os lugares estão quase todos reservados.

Estacionar no Findel vai ser mais difícil este fim de semana

Redação

Se vai apanhar um voo este fim de semana ou na segunda-feira, 1 de maio, é provável que tenha alguma dificuldade em encontrar estacionamento no aeroporto, avisou a LuxAirport no Twitter.

Segundo a operadora, as pré-reservas de lugares de estacionamento "estão completamente cheias de momento", sendo que "a partir de domingo, há apenas algumas vagas".

Nesse sentido, adverte a LuxAirport, se não tiver reserva não é garantido que consiga arranjar um lugar. Por isso, o melhor é precaver-se e "planear tempo extra para encontrar estacionamento".

Em alternativa, pode utilizar os transportes públicos para chegar ao aeroporto. Em ambos os casos, deve dirigir-se para lá com especial antecedência, já que as obras na A1 poderão dificultar a fluidez do trânsito.

