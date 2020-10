A grande afluência de pessoas levou à decisão de abrir amanhã, excecionalmente este centro de testagem, entre as 10hoo e as 17h00. Não é preciso marcação prévia mas tem de ter receita médica.

Estação de testes covid-19 em Dudelange vai estar aberta este domingo

Redação A grande afluência de pessoas levou à decisão de abrir amanhã, excecionalmente este centro de testagem, entre as 10hoo e as 17h00. Não é preciso marcação prévia mas tem de ter receita médica.

Este sábado a a afluência de pessoas para realizar o teste no centro de testagem covid-19 em Dudelange foi tal que antes do final da hora prevista não foi possível aceitar mais gente.

Por isso, amanhã, domingo a estação de testagem covid-19 do Laboratório Nacional de Saúde irá estar a funcionar, entre as 10h00 e as 17h00 excecionalmente, avançou à RTL o Ministério da Saúde.

Luxemburgo. Mais cinco mortes e quase 800 novas infeções Estão internadas 169 pessoas por covid-19 das quais 26 nos cuidados intensivos. As hospitalizações continuam a aumentar assim como as infeções e os óbitos.

Este centro de testagem da covid-19 situa-se na Rua Louis Rech 1, em Dudelange. Pode realizar o teste sem marcação prévia mas tem de apresentar a receita médica.

