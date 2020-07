Paulette Lenert revelou estes dados em conferência de imprensa. "Esperamos que a mensagem seja compreendida porque é uma quantidade que custa", disse a ministra da Saúde.

Estabelecimentos multados em 4 mil euros por não respeitarem regras

Ana Patrícia CARDOSO Paulette Lenert revelou estes dados em conferência de imprensa. "Esperamos que a mensagem seja compreendida porque é uma quantidade que custa", disse a ministra da Saúde.

Paulette Lenert, ministra da Saúde, divulgou as multas aplicadas desde o início da pandemia. Ao todo, foram 23 as sanções aplicadas a estabelecimentos que não cumpriram as regras sanitárias no combate ao coronavírus.

No Luxemburgo, quatro bares e restaurantes foram multados em quatro mil euros cada um. Outros seis foram multados duas vezes mais por infrações repetidas. "Esperamos que a mensagem seja compreendida porque é uma quantidade que dói", disse, por fim, a ministra.



Covid-19. Maioria dos casos registada no sul do país Pela primeira vez desde o início da pandemia, o Ministério da Saúde divulgou dados sobre a localização dos casos positivos de covid-19 no Luxemburgo.

Entre as falhas estão sobretudo o excesso de clientes, o fecho tardio, a não aplicação da distância recomendada. Lenert disse também que se um cliente não respeitar as regras, caberá ao estabelecimento pagar a multa (250 euros por pessoa).

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.