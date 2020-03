Desde o dia 31 de dezembro de 2018 que no Luxemburgo é proibido por lei pôr à disposição dos consumidores sacos de uso único gratuitos.

Estabelecimento multado em 500 euros por ainda ter sacos de plástico gratuitos

Diana ALVES Desde o dia 31 de dezembro de 2018 que no Luxemburgo é proibido por lei pôr à disposição dos consumidores sacos de uso único gratuitos.

Pelo menos até há pouco tempo ainda havia espaços comerciais a distribuir sacos de plástico gratuitos no Luxemburgo, apesar de a lei o proibir. Foi isso que revelou a operação de fiscalização, levada a cabo pela Administração Aduaneira e Fiscal, a pedido da Administração do Ambiente, nos meses de novembro e dezembro.

No âmbito desta operação, foram fiscalizados 450 estabelecimentos comerciais – como lojas e restaurantes –, sendo que 28 não respeitavam a legislação em vigor. Esses 28 espaços foram alvo de uma nova fiscalização no mês de fevereiro, altura em que foi constatada apenas uma infração à lei. O estabelecimento em questão foi sancionado com uma multa de 500 euros.

Desde o dia 31 de dezembro de 2018 que no Luxemburgo é proibido por lei pôr à disposição dos consumidores sacos de uso único gratuitos. O objetivo é reduzir o consumo deste tipo de plástico.

A única exceção à lei diz respeito aos chamados sacos leves usados para embalar frutas e legumes. Os sacos leves – com uma espessura inferior a 15 micrómetros – continuam a ser dispensados gratuitamente devido a questões de higiene e para evitar o desperdício alimentar.