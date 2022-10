O fenómeno será visível no céu do Luxemburgo, se o tempo o permitir. Para o observar, é importante que os seus olhos estejam protegidos.

Luxemburgo 1

Astronomia

Esta terça-feira vai poder ver um eclipse parcial do sol

O fenómeno será visível no céu do Luxemburgo, se o tempo o permitir. Para o observar, é importante que os seus olhos estejam protegidos.

(dpa/swe) - Não é todos os dias que a lua passa em frente ao sol; a última vez foi há 18 meses. Na terça-feira, à hora de almoço, tornará a acontecer. Poderá ser um dos sortudos a observar este fenómeno natural, se o céu estiver limpo.

O nível máximo deste eclipse será observado por volta do meio-dia e até às 12.05 no Luxemburgo. A partir das 11h10, a lua começará a mover-se em frente ao sol. No Grão-Ducado, o espetáculo pode ser visível em muitos lugares: de acordo com o Météolux, a cobertura de nuvens dissipar-se-á ao início da tarde.

No entanto, observar o sol sem proteção não é uma boa ideia. A radiação e a luz do sol podem danificar a retina dos olhos num espaço de tempo muito curto, ao ponto em que a visão é permanentemente danificada. O pior é que não há sinal de aviso, porque os danos na retina não causam dor.

Como reconhecer os óculos adequados?

Não chega colocar óculos de sol no nariz para se proteger enquanto olha para o céu. Os peritos também desaconselham o uso de óculos de proteção para bricolagem.

São necessários óculos especiais para eclipses. Estes podem ser reconhecidos pelo facto de serem certificados segundo a norma DIN EN ISO 12312-2:2015 ("Filtros para observação direta do sol"). Se ainda tiver óculos de eclipse de outras ocasiões na sua gaveta, estes não devem estar rachados ou danificados. O filtro pode já não ser tão eficaz como deveria ser.

As pessoas que queiram ver o eclipse solar parcial através de um telescópio ou câmara fotográfica também precisam de proteger os seus olhos. Especialmente porque as lentes concentram ainda mais a luz solar. Se não tiver os óculos certos, pode assistir ao espetáculo na transmissão online.

(Este artigo foi originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.