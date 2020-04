A Météolux anuncia dias com muito sol.

Esta semana as temperaturas vão chegar aos 24°

Redação A Météolux anuncia dias com muito sol.

As últimas semanas de confinamento têm sido marcadas pelo sol e temperaturas bastante agradáveis e a tendência é para continuar.



No que diz respeito a previsões, as temperaturas vão manter-se entre os 7 e os 10°C todas as manhãs e ultrapassarão os 20°C durante as tardes.

O céu azul vai permanecer até sábado, altura em que a chuva poderá fazer uma breve aparição.

