Luxemburgo 1

Estátua da Grã-Duquesa veste-se de mensagens contra o cancro da mama

Sibila LIND No dia de São Valentim, o artista luxemburguês Jacques Schneider cobriu a estátua da Grã-Duquesa Charlotte com um manto feito de retalhos para alertar e apoiar as vítimas do cancro da mama.