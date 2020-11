Se está infetado com a covid-19 após cumprir o período de isolamento de dez dias pode ir trabalhar sem ter de fazer um novo teste de diagnóstico.

Está infetado(a)? Pode ir trabalhar passados 10 dias e sem fazer o teste

Diana ALVES Se está infetado com a covid-19 após cumprir o período de isolamento de dez dias pode ir trabalhar sem ter de fazer um novo teste de diagnóstico.

A regra não é nova mas continua a suscitar algumas dúvidas. Em declarações prestadas ao L’Essentiel fonte do Ministério da Saúde reconhece que pode haver alguma probabilidade de a infeção perdurar após o isolamento, mas sublinha que aquilo que que se sabe sobre o vírus "permite dizer que após dez dias o paciente deixa de ser contagioso".

É por essa razão que, após o período de isolamento, uma pessoa que tenha sido diagnosticada com a doença pode retomar as suas atividades normais sem que tenha de fazer um novo teste. O Ministério da Saúde acrescenta ao diário que não recomenda o exame após o isolamento "porque isso não faz sentido". Note-se que a medida de isolamento é aplicada às pessoas com uma infeção confirmada pela covid-19, que devem permanecer isoladas no domicílio. O isolamento prescrito por um médico tem uma duração de 10 dias após o início dos sintomas.

Testou positivo à covid-19? Coloque-se em auto-isolamento O Ministério da Saúde lembra que devido ao número elevado de novas infeções de covid-19 pode demorar alguns dias até as autoridades contactarem a pessoa infetada.

Já a quarentena é decretada a pessoas que tenham tido contactos próximos e durante mais de 15 minutos com uma pessoa contaminada. Estas pessoas devem ficar em casa durante sete dias a partir do último contacto com o infetado. Devem preencher um formulário a enviar à Direção da Saúde, para poderem depois receber a receita médica para o teste de diagnóstico ao sexto dia. Durante o período da quarentena, todos os contactos desprotegidos devem ser evitados. Tanto o desrespeito do isolamento como da quarentena são punidos com multas que podem chegar aos 500 euros.



