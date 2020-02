Está a pensar em comprar carro? Saiba quanto vai pagar com o novo imposto

O aumento pode chegar aos 91 euros. Mas as novas taxas já não entram em vigor a 1 de março, como previsto. Veja a nova tabela e os preços por marca de veículo.

A câmara dos deputados anunciou hoje que a nova tabela de valores de imposto automóvel para veículos a estrear já não entra em vigor a 1 de março. Foi adiada e só vigorará quando a nova lei sobre a matéria for adotada.



Um novo imposto que traz aumentos significativo, que poderão variar “entre 17 euros e 91 euros”, como indicou o ministro François Baush aos deputados.

Até lá, quem comprar um automóvel novo, o valor do imposto a pagar será calculado ainda pela norma NEDC, ou seja, sem aumentos. É esta norma que será substituída pelo World Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP).

Já quem adquirir veículos usados não está abrangido pelos valores do novo imposto.

Veja aqui quanto irá pagar de imposto quando a norma WLTP entrar em vigor.

Medições mais reais

Quanto ao projeto de lei apresentado pelo ministro da Mobilidade e Obras Públicas, François Baush, ainda terá de sofrer algumas emendas propostas pelos deputados.

O ministro aceitou adiar a aplicação do novo imposto automóvel, baseado na nova norma WLTP, mas lembrou que de acordo com a recomendação europeia, este tem de ser adotado até ao final do ano.

Esta nova norma permite uma medição mais precisa do consumo de combustível e de várias emissões de poluentes, como o CO2 o que faz com que estes valores cresçam de 20% a 25%. Os impostos automóveis serão ajustados em conformidade, o que conduz aos aumentos.

A intenção da nova norma é a de levar os consumidores a optarem por automóveis com emissões poluentes mais baixas e pressionar os fabricantes a diminuir os consumos dos veículos. Para que poluam menos o ambiente.

