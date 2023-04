Está aí à porta o mês de maio, o mês com mais feriados no Luxemburgo. Este ano são quatro.

Está a chegar maio, o rei dos feriados

Diana ALVES Está aí à porta o mês de maio, o mês com mais feriados no Luxemburgo. Este ano são quatro.

No ano passado foram três, mas este ano serão quatro os feriados no Luxemburgo que calham no mês de maio. Isto porque, este ano, o feriado da Segunda-Feira de Pentecostes calha ainda em maio, no dia 29.



Mas o primeiro feriado de maio é já na próxima segunda-feira, dia 1, Dia do Trabalhador. Segue-se depois o Dia da Europa, a 9 de maio (terça-feira).

