A Schueberfouer, a maior feira popular do país, abriu as portas esta sexta-feira à tarde.

Luxemburgo 17

Feira popular

Está aí a Schueberfouer. Veja as fotos da abertura

Redação A Schueberfouer, a maior feira popular do país, abriu as portas esta sexta-feira à tarde.

A Schueberfouer, a maior feira popular do país, abriu as portas esta sexta-feira, às 17h, na presença do primeiro-ministro Xavier Bettel e da burgomestre da Cidade do Luxemburgo, Lydie Polfer.

Nas próximas três semanas, são esperados dois milhões de visitantes no Glacis, como disse à Rádio Latina Laurent Schwaller, diretor do Serviço de Festas e Mercados da autarquia da capital.

Veja a fotogaleria da abertura.

17 Nas próximas três semanas, são esperados dois milhões de visitantes no Glacis Foto: Guy Jallay

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Nas próximas três semanas, são esperados dois milhões de visitantes no Glacis Foto: Guy Jallay Nas próximas três semanas, são esperados dois milhões de visitantes no Glacis Foto: Guy Jallay Nas próximas três semanas, são esperados dois milhões de visitantes no Glacis Foto: Guy Jallay Nas próximas três semanas, são esperados dois milhões de visitantes no Glacis Foto: Guy Jallay Nas próximas três semanas, são esperados dois milhões de visitantes no Glacis Foto: Guy Jallay Nas próximas três semanas, são esperados dois milhões de visitantes no Glacis Foto: Guy Jallay Nas próximas três semanas, são esperados dois milhões de visitantes no Glacis Foto: Guy Jallay Nas próximas três semanas, são esperados dois milhões de visitantes no Glacis Foto: Guy Jallay Nas próximas três semanas, são esperados dois milhões de visitantes no Glacis Foto: Guy Jallay Nas próximas três semanas, são esperados dois milhões de visitantes no Glacis Foto: Guy Jallay Nas próximas três semanas, são esperados dois milhões de visitantes no Glacis Foto: Guy Jallay Nas próximas três semanas, são esperados dois milhões de visitantes no Glacis Foto: Guy Jallay Nas próximas três semanas, são esperados dois milhões de visitantes no Glacis Foto: Guy Jallay Nas próximas três semanas, são esperados dois milhões de visitantes no Glacis Foto: Guy Jallay Nas próximas três semanas, são esperados dois milhões de visitantes no Glacis Foto: Guy Jallay Nas próximas três semanas, são esperados dois milhões de visitantes no Glacis Foto: Guy Jallay Nas próximas três semanas, são esperados dois milhões de visitantes no Glacis Foto: Guy Jallay





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.