Autoridades pedem aos cidadãos que não cedam dados pessoais em chamadas de números que desconheçam.

Alerta das autoridades

Esquema de chamadas fraudulentas a circular no Grão-Ducado

É o próprio Ministério da Justiça e a polícia que dão o alerta: há um esquema de chamadas fraudulentas a circular no Grão-Ducado e com um número luxemburguês, em muitos casos do indicativo 671.

Depois de várias chamadas dos cidadãos para a tutela da Justiça, as autoridades alertam que estão a ser feitas chamadas para vários residentes em francês e inglês com o objetivo de pedir dados pessoais.

O interlocutor afirma ser funcionário da polícia luxemburguesa, da Interpol ou da Europol e pede aos utilizadores que carreguem numa determinada tecla ou o fornecimento de dados pessoais.

Para além do esquema telefónico, as autoridades policiais falam ainda em relatos de emails falsos enviados em nome da polícia grã-ducal, Interpol ou Europol. Nestes, os utilizadores são solicitados a prestar declarações ou a transferir dinheiro para o pagamento de uma multa.

As autoridades reiteram "estes não são verdadeiros agentes da polícia luxemburgueses" e que estas práticas não estão em conformidade com o modus operandi dos mesmos. "Lembramos que todos os agentes de polícia no Luxemburgo falam luxemburguês, assim como alemão e francês", acrescentam também.

O que fazer se desconfiar que está a ser vítima de fraude:

Ignore a chamada sem desligar

Nunca ligue de volta para números estrangeiros que não conheça

Bloqueie o interlocutor no seu telefone.

Nunca forneça informações pessoais por telefone

Não responda a quaisquer exigências ou ameaças

Verifique a sua conta telefónica e comunique qualquer dano à polícia

