Esplanadas vão reabrir a 7 de abril

"É uma lufada de ar" nas restrições, diz Xavier Bettel. As mesas serão limitadas a duas pessoas.

Xavier Bettel confirmou a reabertura das esplanadas do setor Horeca e que esta será feita com “um mínimo de riscos”. As mesas estão limitadas a duas pessoas, à exceção se forem do mesmo agregado familiar e as esplanadas funcionam entre as 06h00 às 18h00.

O primeiro-ministro alertou, por seu turno, que o número de pessoas será limitado nas esplanadas e quando a pessoa se levanta da mesa terá de colocar a máscara.

“As pessoas que frequentarem as esplanadas terão de deixar os seus dados”, vincou o diretor da saúde. O anúncio foi feito esta tarde pelo primeiro-ministro Xavier Bettel numa conferência desta tarde.

A reabertura das esplanadas é possível dado que não provoca tanta concentração num espaço fechado. “O risco de contaminação é mais elevado no interior do que no exterior”, declarou Jean-Calude Schmit, presente na conferência. Dentro de portas a restauração irá manter-se fechada, dado que ainda é precipitado o convívio social nesta fase da epidemia no país.



“Conseguimos pôr o vírus sob controlo no Luxemburgo, temos uma situação em que o sistema de saúde estabilizou e por isso, há medidas que têm que continuar em vigor, por mais umas semanas, para evitar que a situação piore”, declarou Xavier Bettel.



Todas as outras medidas de contenção pandémica são para manter, tal como o recolher obrigatório, entre as 23h00 e as 06h00. Até porque “o número de casos de novas infeções tem vindo a aumentar”, no Luxemburgo, não se verificando, contudo, “uma subida exponencial”. Apesar da abertura das esplanadas, o setor da horeca poderá continuar a usufruir dos apoios públicos, a exemplo do desemprego parcial.

Xavier Bettel alerta contudo que se a situação pandémica não o permitir, ou seja caso haja “uma subida exponencial” de infeções nas próximas duas semanas, não hesitará a recusar nesta decisão, não permitindo a reabertura das esplanadas.A chamada ‘lei covid’ caduca no próximo dia 2 de abril e o Governo tenciona prolongá-la até ao dia 25 de abril.







