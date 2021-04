Medida prevista na nova 'lei covid' deverá forçar alguns estabelecimentos a encerrar.

Esplanadas têm de ser abertas pelo menos de três lados

O Governo redefiniu recentemente os critérios de abertura das esplanadas no contexto da pandemia. O novo projeto de 'lei covid-19', que deverá ir a votos no final desta semana, estipula que a esplanada terá de ser "um espaço exterior, ao ar livre, e aberto pelo menos de três lados, permitindo a circulação do ar e a ventilação natural do espaço".

Uma precisão que fará com que algumas esplanadas tenham de voltar a encerrar. Após mais de quatro meses de encerramento, cafés e restaurantes puderam reabrir as esplanadas no dia 7 de abril, entre as 6h e as 18h, respeitando no entanto algumas medidas impostas pelo Governo, como o distanciamento entre as mesas, ou ainda um máximo de duas pessoas por mesa (mais se forem do mesmo agregado familiar).

O setor da Horeca tem sido um dos mais afetados pela pandemia, pelo que a reabertura das esplanadas no início deste mês constituiu uma lufada de ar fresco para muitos patrões e empregados.



Mas com a nova regra, vários estabelecimentos vêm-se agora obrigados a rever a sua situação, e nalguns casos não restará outra opção que não o encerramento.





