Esplanadas: em busca da paz entre quem fuma e não fuma

"Fumadores e não fumadores respeitem-se" é o slogan da campanha que apela à "salutar convivência" entre os dois tipos de clientes nos espaços ao ar livre do Grão-Ducado.

Nas esplanadas ao ar livre do Luxemburgo os fumadores vão poder continuar a apreciar o seu cigarro com o seu café. Devem é tomar atenção, e tentar não incomodar com o fumo os vizinhos da mesa ao lado, caso sejam não fumadores.

“Fumadores e não fumadores: Respeitem-se” é o slogan da nova campanha de sensibilização lançada, hoje, dia 22 de junho, pela Federação Nacional dos Hoteleiros, Restauração e Cafés (Horesca) em conjunto com o Ministério das Classes Médias e do Turismo e com a Câmara do Comércio. Uma campanha que irá estar por todo o lado onde houver esplanadas e a convidar quem gosta de um cigarro e quem não fuma a uma “salutar convivência”.

Esta campanha que assenta no “respeito e bom senso” entre fumadores e não fumadores, foi a melhor forma encontrada por estas organizações e pelo governo para responder ao debate público lançado em consequência das duas petições: A do direito de fumar nas esplanadas ao ar livre e a de proibir o fumo nessas mesmas esplanadas. Ambas as petições foram um sucesso, conseguindo as 4500 assinaturas necessárias ao debate. “Não podemos legislar tudo. Uma tal lei seria ir longe demais. Trata-se apenas de uma questão de respeito, de coabitação”, declarou o ministro das Classes Médias Lex Delles. E este governante deu como exemplo o seu próprio caso.

“Também sou fumador, mas tenho atenção” ao meu redor, assumiu o ministro, salientando que por vezes é preciso um fumador “afastar-se para fumar se o vizinho da mesa ao lado está a fazer a sua refeição”. Nenhuma lei é melhor do que “a boa convivência”, volta a frisar.

De qualquer modo, há várias formas de coabitação sem os não fumadores ficarem incomodados pelo fumo. Os locais podem por exemplo, criar espaços de fumadores e não fumadores nas esplanadas, explificou, por seu turno, Alain Rix, presidente da Horesca recordando que a interdição de fumar nos bares e restaurantes e discotecas provocou uma enorme baixa neste setor. A par com a taxa elevada da TVA.

Por isso, há que revitalizar cafés, bares, restaurantes com esplanadas. Então agora que é verão. E seduzir as pessoas para apreciarem uma refeição ou uma bebida ao ar livre. Com cigarro ou sem cigarro. Tem é de haver “bom senso”.