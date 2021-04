As esplanadas do Luxemburgo abrem já esta quarta-feira mas nem tudo volta ao que era antes. E quem violar as regras, está sujeito a multa.

Esplanadas abrem quarta-feira. Estas são as regras a cumprir

Ana Patrícia CARDOSO As esplanadas do Luxemburgo abrem já esta quarta-feira mas nem tudo volta ao que era antes. E quem violar as regras, está sujeito a multa.

Esta quarta-feira, sete de abril, marca uma nova fase para os cafés, bares e restaurantes do Luxemburgo. As esplanadas já podem voltar a abrir e as pessoas podem voltar a consumir no local (há quatro meses que só era permitido o serviço de take-away).

Ainda que esta medida não permita o reabertura total dos espaços, é mais uma etapa nesse sentido. No entanto, com a covid-19 ainda muito presente no dia-a-dia e o receio de um novo confinamento sempre no ar, há regras para limitar os ajuntamentos e evitar, a todo o custo, o aumento de contágios.

Em relação ao horário, só podem abrir das 06h da manhã às 18h. O jantar, por enquanto, fica de fora. Só são permitidas duas pessoas por mesa (exceção para se viverem na mesma casa). As mesas têm de ter a 1,5 metros entre si. O uso da máscara é sempre obrigatório, exceto quando se está sentado, mesmo para os funcionários dos estabelecimentos.

Ao contrário da região do Sarre ou da Dinamarca, o Luxemburgo não exige um teste negativo à covid-19 para frequentar estes espaços ao ar livre. Também ficou de fora a necessidade de um registo de dados dos clientes. O texto da proposta foi criticado por alguns deputados parlamentares da comissão da Saúde.

Em caso de violação destas medidas, os clientes podem estar sujeitos a multas entre os 500 e mil euros.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.