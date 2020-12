Esperada neve para a noite de domingo

“A vacinação contra a covid-19 não será obrigatória no Grão-Ducado. A não obrigatoriedade da vacina aplica-se a todos, inclusive aos funcionários públicos. Por outro lado, as vacinas vão ser gratuitas”. A garantia foi dada esta tarde pelo primeiro-ministro, Xavier Bettel, em conferência de imprensa, durante a qual revelou o plano de vacinação do Governo.