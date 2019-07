O conselho permanente para a língua luxemburguesa (CPLL) defende que a reforma da Constituição deve consagrar um artigo específico sobre o estatuto das línguas do país.

Especialistas querem luxemburguês inscrito na Constituição como língua nacional e oficial

Henrique DE BURGO O conselho permanente para a língua luxemburguesa (CPLL) defende que a reforma da Constituição deve consagrar um artigo específico sobre o estatuto das línguas do país.

Atualmente, a Constituição luxemburguesa tem apenas uma curta menção sobre as línguas do país, no artigo 29, onde se lê que “A lei regulará o uso de idiomas em assuntos administrativos e judiciais”.

Numa altura em que o Grão-Ducado se prepara para iniciar um grande debate nacional em torno da reforma da nova Constituição, a comissão parlamentar sobre esta matéria propõe que seja acrescentado no artigo sobre os idiomas (artigo 4.) a frase “a língua do Luxemburgo é o luxemburguês”.

Em declarações à Rádio Latina, a presidente do conselho permanente para a língua luxemburguesa, Myriam Welschbillig, diz que essa proposta é vaga e defende que o luxemburguês seja introduzido na lei magna com cariz nacional e oficial, e que seja reconhecido o contexto da pluralidade linguística do país.

Myriam Welschbillig garantiu ainda à Rádio Latina que se a recomendação do órgão consultivo sobre assuntos relacionados com a língua for tida em conta na nova Constituição o próximo passo será o reconhecimento do luxemburguês como língua oficial, junto das instituições europeias.

Recorde-se que a ASTI criticou recentemente a proposta do “luxemburguês como a língua do Luxemburgo”, como defendem os deputados.

O CLAE juntou-se esta quarta-feira ao rol dos críticos e defende que as três línguas devem ser tratadas em pé de igualdade na nova Constituição.

Atualmente, e segundo os artigos 1, 2 e 3 do regulamento grão-ducal de 1984, o luxemburguês é a língua nacional, enquanto o francês é a língua da legislação.

Por sua vez, o alemão goza do estatuto de língua administrativa e judicial, a par do luxemburguês e do francês.