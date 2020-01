Entre várias medidas, o investigador Henri Schmit propõe a criação de oito círculos eleitorais, com seis a onze deputados, em vez das atuais quatro circunscrições, com grandes diferenças no número de assentos.

Especialista luxemburguês defende reforma do sistema eleitoral

Henrique DE BURGO Entre várias medidas, o investigador Henri Schmit propõe a criação de oito círculos eleitorais, com seis a onze deputados, em vez das atuais quatro circunscrições, com grandes diferenças no número de assentos.

O sistema eleitoral da Câmara dos Deputados foi instituído há 100 anos. A longevidade do sistema não deve, no entanto, criar a ilusão de que tudo é perfeito ou servir de pretexto para ignorar o que deve ser melhorado. Esta posição é defendida num livro que acaba de ser publicado pelo investigador luxemburguês Henri Schmit, especialista em representação política e lógica eleitoral.

Em declarações à Rádio Latina, a propósito da sua análise ao sistema luxemburguês, Henri Schmit sublinha que o Grão-Ducado tem uma "excelente lei eleitoral", mas critica, por exemplo, o facto de o sistema beneficiar os grandes partidos.

Com o objetivo de tornar a lei eleitoral mais democrática e eficaz, Henri Schmit propõe corrigir as imperfeições e deixa aos políticos algumas propostas, entre elas uma nova redistribuição dos círculos eleitorais.

Questionado sobre o direito de voto dos estrangeiros nas legislativas, chumbado no referendo de 2015, o autor confessa que este é um "tema complexo" e que foi apenas aflorado no livro. Mesmo assim, Henri Schmit defende que a melhor solução seria facilitar a naturalização.

O livro “Comment réformer le système électoral? Forces, faiblesses et esquisse d’une réforme de la loi électorale à l’occasion de son centenaire” já está disponível nas livrarias luxemburguesas, na editora legitech.lu ou na plataforma online letzshop.