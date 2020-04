Prevista para 30 de abril, a decisão foi adiada por causa do novo coronavírus.

Escutas Ilegais. Sentença adiada para 25 de junho

Os impactos da pandemia também chegaram aos tribunais, praticamente vazios para evitar qualquer propagação do novo coronavírus.

Previsto para 30 de abril, o acordão do processo das escutas ilegais dos três antigos agentes dos serviços secretos luxemburgueses (SREL, na sigla em francês para Service de Renseignement de l’Etat du Luxembourg) foi adiado praticamente dois meses.

O julgamento realizou-se em março, pouco antes do governo ter declarado estado de emergência, face à pandemia.

No banco dos réus permanecem três antigos espiões dos serviços secretos luxemburgueses, entre eles o antigo diretor do SREL, Marco Mille, e André Kemmer e Frank Schneider, acusados de violar leis sobre proteção de dados pessoais e o direito à privacidade.

Na versão dos acusados, as escutas ilegais foram feitas com a autorização do antigo primeiro ministo Jean-Claude Juncker. Uma acusação que o antigo primeiro-ministro sempre negou.

O escândalo das escutas ilegais provocou em 2013 a queda do executivo CSV-LSAP liderado por Juncker, dando origem à realização de eleições antecipadas em outubro desse mesmo ano.

