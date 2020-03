O julgamento retoma depois de ter sido adiado duas vezes.

Escutas ilegais. Processo regressa ao tribunal com Juncker como testemunha

Susy MARTINS

O processo das escutas ilegais de três antigos agentes dos serviços secretos luxemburgueses (SREL, na sigla em francês para Service de Renseignement de l’Etat du Luxembourg) arrancou esta terça-feira.

À terceira é de vez. O julgamento retoma depois de ter sido adiado duas vezes. O caso sobre alegadas escutas ao primeiro-ministro da altura Jean-Claude Juncker foi interrompido em novembro de 2017 e em novembro de 2019 devido, em parte, à ausência do antigo chefe de Governo por incompatibilidade de agenda. Juncker, recorde-se, foi líder do executivo luxemburguês durante 18 anos consecutivos e depois assumiu a presidência da Comissão Europeia. Função que deixou em novembro do ano passado, tendo depois sido submetido a uma intervenção cirúrgica (aneurisma).

Neste caso, Jean-Claude Juncker é ouvido na qualidade de testemunha.

Há agora oito audiências previstas no Tribunal da comarca da cidade do Luxemburgo. A última audiência está marcada para o dia 13 de março.

No banco dos réus voltam a sentar-se três antigos espiões dos serviços secretos luxemburgueses: o ex-diretor do SREL, Marco Mille, e André Kemmer e Frank Schneider. Os três antigos agentes secretos são acusados de violar leis sobre proteção de dados pessoais e o direito à privacidade.

Segundo um dos acusados, as escutas ilegais foram feitas com a autorização de Juncker. Uma acusação que o antigo primeiro-ministro sempre negou.

O escândalo das escutas ilegais provocou em 2013 a queda do executivo CSV-LSAP liderado por Juncker, dando origem à realização de eleições antecipadas em outubro desse mesmo ano.