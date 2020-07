A Rádio Latina divulgou uma investigação jornalística no final de 2019 sobre este caso. Trabalhadores obrigados a fazer mais de 70 horas por semana, com contratos falsos e sem segurança social.

Escravatura moderna. Ministério Público ordena buscas e abre investigação ao grupo hoteleiro de Vianden

Henrique DE BURGO A Rádio Latina divulgou uma investigação jornalística no final de 2019 sobre este caso. Trabalhadores obrigados a fazer mais de 70 horas por semana, com contratos falsos e sem segurança social.

O Ministério Público abriu uma investigação ao grupo hoteleiro SP Group, proprietário do hotel Auberge de l’Our, em Vianden, e dos restaurantes Eat Me e Casa Mexicana, em Ingeldorf, suspeito de exploração laboral.

O caso de exploração de trabalhadores, sobretudo portugueses e brasileiros recrutados em Portugal através de ofertas de emprego na Internet, foi denunciado por uma investigação jornalística da Rádio Latina em finais de 2019.

O caso de exploração de trabalhadores, sobretudo portugueses e brasileiros recrutados em Portugal através de ofertas de emprego na Internet, foi denunciado por uma investigação jornalística da Rádio Latina em finais de 2019.

Os trabalhadores queixavam-se de escravatura moderna, com horas excessivas de trabalho, falta de contratos e de segurança social, condições precárias de habitação no sótão do hotel ou salários em atraso.

Vista parcial sobre o rio Our, em Vianden, com a esplanada do hotel em primeiro plano.

O Ministério Público ordenou buscas nos dias 1 e 4 de julho, levadas a cabo pela Polícia Judiciária e pela Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM) com o objetivo de reunir provas, acrescentando, em comunicado, que há uma investigação em curso e que os visados têm direito à presunção de inocência.



"Situações de exploração laboral são recorrentes" O porta-voz da ASTI diz que quem está no terreno lida com situações de exploração laboral quase diariamente.

Recorde-se que no final de 2019, o Tribunal de Trabalho do Luxemburgo condenou o grupo hoteleiro a pagar o salário em atraso a um dos trabalhadores portugueses. Uma condenação também confirmada, na altura, pelo Ministério Público à Rádio Latina.

Já em março deste ano, o ministro do Trabalho, Dan Kersch, disse à Rádio Latina que a empresa tinha sido ‘condenada’ a pagar uma multa administrativa de 2.500 euros e que o caso estava longe de estar encerrado.

Exploração. Multa ao grupo hoteleiro de Vianden/Ingeldorf poderá aumentar Coima poderá chegar aos 25.000 euros.

Até essa altura, a empresa tinha recusado transmitir uma série de documentos à ITM, arriscando ver a multa aumentar até 25 mil euros, disse o ministro do Trabalho.

O Ministério Público refere ainda neste comunicado que a empresa tinha sido também alvo de uma investigação judicial sobre violações ao Código do Trabalho por factos cometidos em 2012-2013.

