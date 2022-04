Esconde-se na mala do carro para fugir à polícia após agressões num bar em Ettelbruck

Um grupo de homens foi detido, na noite de sábado, após terem espancado uma pessoa num bar em Ettelbruck e fugido à polícia num carro. Foram apreendidas armas e um dos suspeitos estava escondido na mala do veículo.

Tiago RODRIGUES Um grupo de homens foi detido, na noite de sábado, após terem espancado uma pessoa num bar em Ettelbruck e fugido à polícia num carro. Foram apreendidas armas e um dos suspeitos estava escondido na mala do veículo.

Pouco antes da meia-noite, ocorreu uma altercação entre conhecidos num bar na Rue Príncipe Henri, em Ettelbruck.



Um homem ligou para a polícia afirmando que um conhecido tinha sido alegadamente espancado e que um grupo de homens estava à sua espera em frente ao bar.

Várias patrulhas foram para o local. A polícia foi informada de que os pneus do carro da vítima tinham sido perfurados e que os alegados perpetradores tinham fugido num carro.

Foi iniciada uma perseguição e o carro foi encontrado ainda em Ettelbruck e os ocupantes foram detidos. Um dos suspeitos tinha-se escondido na mala do veículo.

Foi encontrada uma faca no interior do carro, que teria sido usada na agressão no bar. Foram ainda apreendidas uma pistola de ar e um par de soqueiras de latão.

No decurso da investigação, as autoridades verificaram que os pneus de outros veículos também tinham sido perfurados.

