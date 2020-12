No regresso às aulas, a 4 de janeiro, todos os alunos vão ter aulas em casa, em ensino à distância, com aulas por streaming como tem estado a acontecer com os alunos em quarentena, anunciou o ministro Claude Meisch na conferência de imprensa que decorre.

Escolas vão estar fechadas entre 4 e 8 de janeiro

Paula SANTOS FERREIRA No regresso às aulas, a 4 de janeiro, todos os alunos vão ter aulas em casa, em ensino à distância, com aulas por streaming como tem estado a acontecer com os alunos em quarentena, anunciou o ministro Claude Meisch na conferência de imprensa que decorre.

De 4 de janeiro a 8 janeiro será assim com as todas as escolas encerradas e alunos em casa. Os pais que não tenham com quem deixar as crianças podem requerer a licença por razões especiais para alunos com menos de 13 anos.

Os testes de avaliação vão ser adiados e durante a primeira semana, o principal será rever a matéria dada. “Para todos os alunos terem as mesmas oportunidades no ensino”, frisou o ministro. Também a dia 28 dezembro as creches fecham as portas, só poderão continuar a frequentar as crianças cujos pais trabalhem nos cuidados de saúde.

Os outros pais terão direito a licença por razões familiares, para estar em casa com os filhos.

Os centros de competência e escolas de música também estarão encerradas. Os centros de apoio também voltam a fechar por 10 dias.

Os números de infeção estão elevados e a situação das escolas está no limite para conseguir organizar tudo como deve ser para permanecerem abertas.

No regresso às aulas presenciais, e a partir de 10 de janeiro todos os alunos dos 4 aos 19 anos vão ser testados à covid-19. Estes alunos irão receber convites para os testes de rastreio.



