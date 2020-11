Bettel adiantou que estão previstas, por exemplo, novas regras nas cantinas escolares.

Escolas vão continuar a funcionar, mas com novas medidas

Diana ALVES

As escolas do país vão continuar a funcionar, mas com novas medidas de combate à pandemia. O primeiro-ministro, Xavier Bettel, anunciou hoje que estão previstas novas medidas para as escolas, mas que essas medidas não estão contempladas no projeto de lei que vai a votos esta semana e que deverá entrar em vigor na quinta-feira.

Sem revelar muitos detalhes, Bettel adiantou que estão previstas, por exemplo, novas regras nas cantinas escolares. Segundo o líder do executivo, as cantinas são locais onde é possível manter a distância ou proceder a medidas como por exemplo a simples distribuição de sandes.



