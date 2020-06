A medida durará até 15 de julho, data do final do ano letivo.

Escolas. Turmas voltam a estar juntas a partir desta segunda-feira

A partir desta segunda-feira, 29 de junho, as turmas vão voltar a estar juntas. Uma medida durará até 15 de julho, o que significa que os alunos terão 13 dias de aulas, nesse sistema, com aulas das 8h00 às 13h00.

Continuará a ser obrigatório o uso de máscara até os alunos chegarem às suas secretárias, mas mesmo assim a medida tem causado alguma polémica entre os pais. A própria reabertura do ano letivo nas escolas levou à criação de uma petição que será discutida em breve.

Quatro debates públicos no Parlamento. Dois já têm data marcada Saúde, escolas, teletrabalho e 5G são os temas das petições que vão a discussão.

A 10 de julho, cinco dias antes do final do ano letivo, vai a debate a petição 1550, que exigia a reabertura de todas as escolas e estruturas de acolhimento somente a partir de setembro, com o objetivo de proteger as crianças.

No entanto, não só as escolas já reabriram, como a partir desta segunda-feira os alunos vão deixar de estar divididos em dois grupos.

