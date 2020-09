Escolas. Sindicatos queriam que governo tivesse ido mais longe

Apesar de acolherem o plano do Ministério da Educação para o regresso às aulas, há questões que continuam a preocupar as estruturas educativas.

O plano de contingência do Ministério da Educação, para o ano letivo 2020/2021, tem, na sua generalidade, um acolhimento positivo por parte das estruturas sindicais de ensino. Mas há questões que continuam a preocupar.

O transporte escolar, nomeadamente o autocarro, é uma delas, e foi manifestada pelo SNE/CGFP, numa reunião por videoconferência com o ministério, cujas conclusões foram publicadas num comunicado, a 4 de setembro.

Nesse aspeto, a tutela remete a resposta para as restrições à capacidade imposta aos transportes públicos, que diminuem a sua lotação para garantir o distanciamento.

Outra das preocupações manifestada, desta vez em declarações ao L'Essentiel, pelo presidente do SNE/CGFP (fundamental), Patrick Remakel, prende-se com as salas de aulas, cujo tamanho pode não permitir a distância entre alunos e cujas condições podem impossibilitar uma correta ventilação do espaço.

Face a isso, o dirigente defende que deviam ter sido considerados os dispositivos móveis e o desfasamento das aulas. Por outro lado, e a pensar já no outono e na convergência, no mesmo período, da covid-19 com a gripe sazonal, Remakel sustenta que devia ser feita a medição sistemática da temperatura dos alunos e professores à entrada da escola.

No entanto, essa hipótese está para já excluída, pelo menos como medida obrigatória, pelo Ministério da Educação. Deverão ser os pais a fazer essa monitorização, mantendo os filhos em casa se eles apresentarem algum sintoma.

Jules Barthel, vice-presidente do SEW/OGBL (secundário) também considera de difícil aplicação a medição regular da temperatura à entrada das escolas, afirmando, ao L'Essentiel, que para cada 1.500 alunos isso implicaria que tivessem "de chegar 30 minutos mais cedo".

O facto de serem os liceus a decidir o uso de máscara também não reúne consenso, já que para a Feduse (secundário), ela deveria ser obrigatória para os alunos com mais de 13 anos. “Está provado que os adolescentes são infetados e transmitem o vírus”, declarou ao Contacto Raoul Scholtes, presidente desta secção de ensino da CGFP, acrescentando que "em muitas salas das escolas do país não poderá ser respeitada a distância física de dois metros entre as cadeiras dos alunos, pois não há espaço suficiente com as turmas completas”.

O novo ano letivo começa a 15 de setembro para cerca de 150 mil alunos, com idades a partir dos seis anos de idade, do ensino fundamental ao secundário.





