Escolas secundárias e universidade reabrem parcialmente esta segunda-feira

Diana ALVES

O Luxemburgo dá esta segunda-feira mais um passo rumo ao levantamento das restrições impostas pelo Governo para conter a pandemia do novo coronavírus.

Depois da retoma da atividade do setor da construção civil a 20 de abril, agora é a vez de algumas escolas reabrirem as portas.

Sete semanas depois do início do confinamento, os primeiros a voltar às aulas são alguns dos estudantes da universidade e os finalistas do ensino secundário.

O regresso gradual às aulas traz também mexidas na rede de transportes públicos. O transporte escolar assegurado pelas linhas de autocarro RGTR, por exemplo, recomeça hoje a funcionar com horários adaptados aos horários das escolas.

O elétrico da cidade do Luxemburgo também vai circular com mais frequência, sendo também retomado o serviço aos domingos e feriados. Quanto aos autocarros, as linhas da rede RGTR que têm circulado com menos frequência retomam agora os horários habituais, algo que acontece também com o transporte ADAPTO (para pessoas com mobilidade reduzida). No transporte ferroviário, hoje é reforçada a linha 30 (Luxemburgo-Koblenz).

Os jovens que voltam a ter aulas têm, no entanto, de respeitar uma série de medidas de prevenção, tais como o distanciamento social e o uso de máscara ou outra proteção bocal (autorizadas na sala de aula e obrigatórias nos transportes).

Para facilitar o distanciamento social, as turmas serão divididas em dois grupos: enquanto um tem aulas na escola, o outro fica em casa a rever a matéria, alternando semanalmente.

Os intervalos entre aulas também serão organizados de forma a limitar os ajuntamentos e os jovens terão acesso a desinfetante.

O plano do Ministério da Educação é que a reabertura das escolas se faça de forma gradual, ao longo de um mês. Assim, a próxima fase do desconfinamento está marcada para 11 de maio, com o regresso às aulas dos restantes alunos dos liceus.

Já as escolas do ensino fundamental, as creches e as chamadas ‘maisons relais’ voltam a receber as crianças a 25 de maio.

No que toca à Universidade do Luxemburgo, alguns dos estudantes e funcionários da instituição podem a partir de hoje voltar aos edifícios da instituição. É o caso, por exemplo, do pessoal dos laboratórios e dos estudantes com trabalhos práticos e seminários (os chamados TDs e TPs).

No seu site, a instituição lembra que “o teletrabalho continua a ser a norma”, sendo que os funcionários interessados em voltar à universidade precisam de autorização por parte dos chefes de departamento.



