Escolas reabrem hoje com medidas mais restritivas

Susy MARTINS Milhares de alunos regressam esta segunda-feira à escola após uma semana de ensino à distância e uma semana de férias de Carnaval.

O Ministério da Educação decidiu retomar as aulas presenciais, mas com regras mais apertadas para evitar contágios, sobretudo pela variante britânica. Antes da pausa do Carnaval, vários estabelecimentos tiveram focos de contágio, o que preocupou as autoridades que decidiram implementar o ensino à distância nalguns níveis de ensino antes da pausa do Carnval.

Com a retoma do ensino presencial esta segunda-feira, apesar de algumas exceções, há regras mais apertadas como o uso obrigatório de máscara durante as aulas para todas as crianças a partir do ciclo 2, do fundamental. A regra é válida também para os ateliers de tempos livres ('maisons relais', em francês). Outra das medidas passa pelo aumento da testagem nas escolas. O Ministério prevê ter mais equipas de testes nos estabelecimentos de ensino. Paralelamente, a partir de março serão implementados ao mesmo tempo os testes rápidos em níveis de ensino superiores.

Ministério da Educação vai distribuir jogos de tabuleiro nas escolas Segundo os psicólogos das escolas, os casos de pensamentos suicidas nos alunos aumentaram 15% desde o início da pandemia.

O ministro da Educação, Claude Meisch, já apresentou um novo plano de contingência caso o número de novas infeções volte a aumentar nos estabelecimentos escolares. Mas objetivo principal continua a ser o de manter as escolas abertas que, de acordo com Meisch é vital para a saúde mental dos mais jovens.

