Nos últimos anos, a comuna do norte do país tem sido alvo de um desenvolvimento notável.

Escolas, parques e zonas pedonais. Ettelbruck está a mudar

Nico MULLER Nos últimos anos, a comuna do norte do país tem sido alvo de um desenvolvimento notável.

Ettelbruck, uma cidade comercial, escolar e desportiva, mas também o mais importante eixo de transportes às portas de Oesling, sofreu uma grande mudança nos últimos anos. Para além da comuna, o Estado e a empresa ferroviária nacional (CFL) têm sido os principais atores neste desenvolvimento.

É sobretudo o bairro da estação de comboios, incluindo o próprio edifício, que está a surgir de cara lavada. Ao mesmo tempo, a Administração de Pontes e Estradas começou também a trabalhar na nova estrada alternativa, que vai da rue do Canal, passa sob a antiga estação e vai até à também nova Ponte Patton.

Do lado da comuna, a construção de um novo parque de estacionamento na barragem, com 480 lugares de estacionamento, é provavelmente o projeto mais importante dos últimos anos.

Vários outros foram concluídos, incluindo renovações de estradas e a melhoria do abastecimento de água potável através da perfuração de um novo poço.

Os últimos anos envolveram um grande trabalho de planeamento por parte da autarquia. O enfoque foi colocado num novo conceito de mobilidade, em particular no uso da bicicleta, para a cidade de 9.600 habitantes. Foram ainda criadas uma série de infraestruturas como o Parque Alzette, a Praça do Mercado, bem como a nova escola e 'maison relais' em Warken.

Os estaleiros de obras têm feito parte da paisagem da cidade nos últimos anos e assim continuarão Foto: Nico Muller

Nova escola poderá acolher até 400 crianças

A nova escola deverá ter capacidade para acolher até 400 crianças. Mas o projeto está atualmente em suspenso, explicou o burgomestre Jean-Paul Schaaf (CSV) ao Luxemburger Wort. Ainda não foram elaborados planos para a construção de um desvio da estrada de Bastogne para Ettelbruck, que deverá conduzir ao local previsto para a escola, perto da capela de Warken.

Uma das razões para a construção da nova infraestrutura, mais descentralizada, é minimizar o tráfego de transportes escolares no centro da cidade. Mesmo assim, todas as crianças que frequentem a futura escola deverão poder ir a pé para as aulas.

Quando a nova estrutura estiver em funcionamento, os alunos da atual escola serão temporariamente alojados nas escolas de Ettelbruck e na 'maison relais' de Kannerbuerg, de modo a que o atual estabelecimento de ensino principal, na place Marie-Thérèse, possa ser completamente libertado para os trabalhos de renovação.

Após a renovação da ponte pedonal para a zona da barragem - um projeto sugerido por iniciativa popular -, que é a primeira parte da renovação da Praça do Mercado, cerca de metade da praça passará a ser uma zona pedonal nos próximos meses, o que significará a remoção de 60 lugares de estacionamento.

Ali será construído um parque infantil, bem como um pavilhão de restauração. Quando, dentro de alguns anos, a parte inferior da rue Prince Henri for também transformada em zona pedonal, os visitantes de Ettelbruck encontrarão uma outra zona pedonal a partir da zona da barragem que irá até à estação. Ali poderão estacionar sem preocupações a um preço baixo.

A Praça Marie-Adélaïde será parcialmente reconvertida em zona pedonal. Foto: Nico Muller

O reordenamento do parque Alzette é igualmente importante para a comuna. Entre esta estrutura e a ponte ferroviária vai ser criado no verão um espaço de lazer, com mesas e assentos à beira-rio.

Além disso, a ciclovia que atravessa o parque será alargada, enquanto que o campo de minigolfe provavelmente desaparecerá. Ao longo do parque, o rio Alzette será também renaturalizado para permitir que certas espécies de peixes possam desovar novamente.

O desenvolvimento futuro da cidade que alberga o memorial do general Patton depende também da fusão com os municípios de Diekirch, Erpeldange, Bettendorf e Schieren para formar a grande comuna de Nordstad.

Fusão seria benéfica para cidadãos, diz burgomestre

Sobre este assunto, estava prevista uma decisão durante esta legislatura, mas o longo hiato da discussão durante a pandemia reduziu o âmbito de ação dos decisores.

Por conseguinte, os municípios da Nordstad, especialmente os mais pequenos, sugeriram que a decisão deveria ser tomada só após as eleições.

O burgomestre de Ettelbruck, Jean-Paul Schaaf. Foto: Nico Muller

O burgomestre de Ettelbruck, Jean-Paul Schaaf, está confiante de que a fusão seria benéfica para os cidadãos.

A comuna de Nordstad teria um papel ainda mais importante a nível nacional, uma vez que exerceria mais influência junto do governo central.

A Nordstad passaria, também, a dispor de recursos financeiros adicionais de 12 milhões de euros por ano, como centro de desenvolvimento e atração nacional. O governo teria também de dar uma maior consideração à comuna na sua política de descentralização.

Esta tornar-se-ia mais atrativa para o emprego, com melhores serviços, maior mobilidade e menos problemas de abastecimento, considera.

Em Ettelbruck, a coligação CSV/LSAP já esteve ao comando em várias legislaturas. Segundo Jean-Paul Schaaf, que completa 20 anos à frente da autarquia em maio, isto pode continuar. Afinal, "sempre conseguimos tratar-nos com respeito e assegurar uma relação de trabalho agradável".

Mas o burgomestre não vai ignorar a vontade dos eleitores e prefere esperar pelos resultados das eleições de 11 de junho.

Após três saídas, o CSV apresentar-se-á nas eleições com uma equipa rejuvenescida. "Reunimos uma equipa de jovens e pessoas experientes. No conjunto, é uma equipa que quer realmente pensar em tudo e comprometer-se com o bem comum", declarou Jean-Paul Schaaf.

(Artigo originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

