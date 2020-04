Uma data, que ainda não foi confirmada, está a ser equacionada há várias semanas para a reabertura de escolas e liceus no Luxemburgo.

Escolas no Luxemburgo podem reabrir a 4 de maio

A questão da reabertura de escolas tem sido debatida desde o início do confinamento no Grão-Ducado.

Na manhã desta quarta-feira a discussão foi relançada no Conselho de Ministros e, de acordo com a rádio 100,7, a data de 4 de maio foi mencionada para a rebertura da aulas do ensino fundamental e secundário.

“Não sei alemão nem francês, como posso ajudar os meus filhos nas aulas em casa?” Há pais portugueses no Luxemburgo muito preocupados por não terem competências para apoiar nos trabalhos escolares nestes tempos de confinamento. Alguns nem têm computador. O relato de vários pais e os alertas de associações e sindicatos.

No entanto, a decisão do governo será tomada com base em pareceres científicos e médicos e ainda nada foi confirmado até ao momento.

Se as escolas reabrirem a 4 de maio, data aventada esta manhã, colocaria um ponto final a sete semanas de encerramento e os alunos teriam mais quatro semanas de aulas antes das férias de Pentecostes.

